В Зуевском районе женщина через прокуратуру добилась компенсации за сгоревшую квартиру

Огонь полностью уничтожил квартиру и имущество женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области прокуратура помогла женщине получить материальную компенсацию за сгоревшую квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в июле 2020 в Зуевке. В четырехквартирном доме по улице Мелиораторов вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил помещение, в котором жила женщина со своим сыном и малолетним внуком. Местные органы соцзащиты выплатили пострадавшей семье материальную компенсацию, однако не в полном объеме и по иному основанию. Иными словами, в ведомстве не учли тот факт, что погорельцам теперь негде жить. И женщина обратилась в прокуратуру.

В итоге руководителю органов соцзащиты Зуевского района внесли представление об устранении нарушений. Местной жительнице сделали перерасчет материальной помощи в большем размере.