На два года лишения свободы осужден виновник смертельного ДТП в Оричевском районе

ДТП произошло 17 января 2021 года на трассе Киров-Советск-Яранск. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на трассе Киров-Советск-Яранск, в результате которого погиб один человек. Информацию о приговоре суда сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда в сумме 940 тысяч рублей.

Известно, что отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении. На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, смертельное ДТП, ставшее причиной возбуждения уголовного дела, произошло 17 января 2021 года на трассе Киров-Советск-Яранск на территории Оричевского района. Осужденный за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП погибла супруга водителя Kia Cerato.