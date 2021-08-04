В Кирове открывается еще два мобильных пункта вакцинации

Доступная массовая вакцинация поможет в скором времени сформировать коллективный иммунитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области полным ходом идет массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Для того, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет и избежать введения ограничений, открываются новые мобильные прививочные пункты. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, 7 августа, кировчане смогут вакцинироваться на площадке у фонтана в парке Победы с 10.00 до 14.00 , а с 4 по 8 августа у ТЦ «Макси» на улице Ивана Попова, 83 с 13.00 до 19.00. Кроме того, мобильные бригады работают:

- На Театральной площади. По будням с 09.00 до 17.00, в выходные с 08.00 до 15.00;

- На площади Маршала Конева. Здесь можно привиться с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00;

- В микрорайоне Урванцево на улице Архитектора Зянкина, 13. Любой желающий может вакцинироваться здесь с 4 по 6 августа с 15.00 до 19.00;

- На набережной Грина в районе Александровского сада с 4 по 6, с 11 по 13, с 18 по 20 и с 25 по 27 августа с 16.00 до 20.00,

Получить защиту от опасного заболевания можно также в трех круглосуточных пунктах. Подробнее здесь.