В Кирове на Московской сбили велосипедиста

Авария произошла около дома №98 на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадал 46-летний велосипедист. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник днем, 3 августа, около дома №98 на улице Московской 20-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- В результате велосипедист получил травмы, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП.