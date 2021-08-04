В Кирово-Чепецке осудят мать, которая воспитывала маленьких детей побоями

Девочек «воспитывали» таким образом на протяжении пяти месяцев. Фото: Алексей ФОКИН

В Кирово-Чепецке осудят женщину, истязавшую своих маленьких дочерей. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Девочек четырех и двух лет били с ноября 2020 по март 2021 года. Мать признала, что действительно наносила побои своим дочерям, уточнив при этом, что она лишь пыталась их воспитывать таким образом. Стоит отметить, что ранее женщину уже лишили родительских прав на двух старших детей. Вполне возможно, что и своих девочек нерадивая мать также может лишиться: сейчас этот вопрос решается. Малышки находятся в детском доме.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. За истязания детей женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.