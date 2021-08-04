Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 7:44

Роспотребнадзор назвал водоемы в Кировской области, в которых не рекомендуется купаться

Река Вятка в очередной раз вошла в этот список
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалистов не удовлетворили пробы по микробиологическим показателям из девяти водоемов области.

Специалистов не удовлетворили пробы по микробиологическим показателям из девяти водоемов области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор продолжает следить за качеством воды в популярных местах отдыха кировчан. За последнюю неделю специалисты отобрали шесть проб воды по санитарно-химическим показателям. Как сообщает ведомство, по результатам нормам не соответствует река Вятка в районе городского пляжа.

Кроме того, на разных объектах взяли 28 проб на исследование по микробиологическим показателям. Неудовлетворительные результаты оказались на девяти водоемах:

- река Вятка: в районе карьеров у Нового моста, Лыжного комбината и пляжа города Орлов;

- пляжи: ЛПК, Филейский;

- пруд в Дороничах;

- реки Пижма на пляже в Советске, Большая Кокшага в Санчурске.

В региональном управлении Роспотребнадзора также просят кировчан соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоемах.