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Происшествия3 августа 2021 18:14

В Кирове состоится суд над пенсионером, насмерть сбившим женщину

По словам мужчины, он мог перепутать педали в момент наезда
Маргарита Акагиева
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Смертельная авария произошла 23 апреля 2021 года. Фото: vk.com/gibdd43

Смертельная авария произошла 23 апреля 2021 года. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове осудят 81-летнего мужчину, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла 23 апреля 2021 года. Пенсионер на «Рено Дастере», нарушив ПДД, сбил двух пенсионерок, находившихся на проезжей части дороги вблизи дома №14 по Троллейбусному переулку. Женщины получили травмы, одна из них, к сожалению, погибла.

Свою вину в совершенном водитель признал, добавив, что, возможно, перепутал педали в момент управления автомобилем. Он также возместил моральный вред брату погибшей женщины.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.