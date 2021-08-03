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Происшествия3 августа 2021 17:05

Подростки из Вятских Полян, устроившие пожар в подвале, находятся в реанимации

Их увезли в больницу вертолетом санавиации
Маргарита Акагиева
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Сейчас трое из четырех подростков находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас трое из четырех подростков находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно о состоянии детей, которые отравились продуктами горения на пожаре в Вятских Полянах. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

Как мы недавно писали, в ночь со 2 на 3 августа несколько подростков подожгли мусор в неиспользуемом подвале и едва не задохнулись в дыму. Двое из них сумели выбраться сами, еще троих доставали спасатели. Четверых ребят в итоге увезли в местную больницу на вертолете санавиации. В Вятские Поляны выехали два опытных реаниматолога из Кирова.

Сейчас подростки находятся в реанимации на кислородных масках, им оказывают необходимую помощь. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое, у четвертого подростка - средней тяжести.