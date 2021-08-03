Александр Чурин: «Мы выделяем миллиард рублей на закупку новых автобусов»

Часть автобусов будет направлено в районы области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 3 августа, председатель правительства Кировской области Александр Чурин вновь анонсировал реформу в сфере пассажирских перевозок. Данное заявление он сделал в ходе встречи руководителей региона с редакторами районных СМИ.

- Буквально недавно Игорь Владимирович одобрил программу по модернизации транспорта в Кирове, - поделился Александр Анатольевич. - Мы выделяем миллиард рублей на закупку новых автобусов, как для города, но и самое главное большое количество нового подвижного будет отправлено районы области.

По словам председателя правительства, муниципальные автоколонны перейдут под контроль АО «Кировпассажиравтотранс». Кроме того, Александр Чурин анонсировал создание новой государственной компании в сфере лесной отрасли и подтвердил планы по передаче муниципального «Водоканала» в собственность региона для образования областного предприятия.