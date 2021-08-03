В Кирове квартира едва не сгорела от залетевшего на балкон окурка

Огонь занялся из-за залетевшего на балкон сигаретного окурка. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове чуть не сгорела квартира из-за сигаретного окурка, залетевшего на балкон. Фотографии анонимно опубликовали в паблике «Злой Кировчанин».

- Пол-лета читал посты про бычки, залетающие на балконы, но не думал, что самого коснется эта беда, - написал неизвестный автор. - Балкон горел в 3 утра, спасибо кошке, разбудила, громко мяукая.

На фотографиях видны обгоревший потолок, стены балкона, деревянные оконные рамы и потрескавшиеся и закопченные стекла. Благо, обошлось без крупного пожара и человеческих жертв.

В комментариях кировчане возмущаются - мол, неужели пепельницу нельзя поставить? - и ругают того, по чьей вине чуть не произошел пожар.

В региональном ГУ МЧС прокомментировали произошедшее:

- 2 августа в 3 часа ночи был вызов в дом на улице Гайдара. Обгорели стены, пол и имущество на балконе. Огонь потушен до прибытия пожарных.