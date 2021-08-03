За минувшие сутки в Кировской области утонули сразу два человека

Полицейские в очередной раз напомнили кировчанам о правилах поведения на открытых водоемах Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 2 августа, в водоемах Кировской области утонули двое мужчин. Тело одного из погибших до сих пор не нашли. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что первая трагедия произошла на реке Вятке в Вятскополянском районе. Пострадавший 70-летний мужчина отдыхал на пляже вместе с родственниками. В определенный момент он решил искупаться и начал тонуть. Его тело пока не нашли.

Второй несчастный случаи зафиксирован на пруду в поселке Черная Холуница. В тот день 71-летний мужчина рыбачил с резиновой лодки, которая неожиданно перевернулась и пострадавший оказался в воде. Находившиеся на берегу местные жители не смогли ему помочь. Тело погибшего уже обнаружили.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают, что находиться на водоемах лучше всего не в компаниях. Кроме того, не стоит купаться, употребив алкоголь. Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями.