В Юрье «Нива» сбила пенсионерку, съехала с дороги и опрокинулась

Машина съехала с дороги на обочину и опрокинулась. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области «Нива» сбила пенсионерку и опрокинулась. Возможно, водитель был пьян. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла в Юрье 2 августа в 10.20. По обочине дороги на улице Ленина, рядом с домом №11, шла 63-летняя женщина. 59-летний водитель за рулем «Нивы» наехал на женщину, после чего машина вылетела с трассы и опрокинулась. К счастью, никто из них не получил серьезных травм - по данным ведомства, госпитализация не потребовалась ни пенсионерке, ни водителю. Стоит отметить, что мужчина за рулем автомобиля отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

За минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.