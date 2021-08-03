Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 12:00

В Кирово-Чепецке осудят мужчину, который пытался забить молотком знакомого

Пострадавший сумел выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ссора между мужчинами вспыхнула на почве ревности. Фото: СУ СКР по Кировской области

Ссора между мужчинами вспыхнула на почве ревности. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирово-Чепецке перед судом предстанет мужчина, пытавшийся убить своего знакомого. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел 30 апреля 2021 года. Двое знакомых выпивали вместе в квартире на проезде Лермонтова. В процессе между ними вспыхнула ссора на почве ревности, и 36-летний мужчина, схватив молоток, набросился с ним на собутыльника. Пострадавший получил несколько ударов по руке и голове, однако смог выбежать из квартиры и обратиться к соседям. Те вызвали «скорую».

Врачи вовремя оказали 40-летнему мужчине помощь, и он остался жив. Нападавшего задержали, на время расследования его заключили под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.