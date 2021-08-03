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Общество3 августа 2021 11:36

Повар хинкали и визуализатор бренда: названы самые необычные вакансии в Кировской области

О экзотических предложениях работы рассказали аналитики сервиса HeadHunter
Андрей Сергеев
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Более 35 тысяч рублей обещают платить визуализотору бренда и создателю контента.

Более 35 тысяч рублей обещают платить визуализотору бренда и создателю контента.

Фото: Артем КИЛЬКИН

О самых необычных предложениях работы в Кировской области рассказали аналитики сервиса HeadHunter. В своеобразный рейтинг попали 10 вакансий, «Комсомолка» отобрала наиболее интересные из них.

Если вы умеете хорошо лепить хинкали, то можете попытать свое счастье в одном известном городком кафе грузинской кухни. Работодатель обещает заработную плату от 25 тысяч рублей и посменный график работы - 2/2, а также прозрачную премиальную систему и развозку прямо к дому после трудового дня.

Более 35 тысяч рублей обещают платить визуализотору бренда и создателю контента. От соискателя требуется чувство вкуса, стиля, эстетики и высокой насмотренности. В задачи входит работа с коммерческими брендами на площадке Instagram и Youtube: составление имидж-бука, построение стратегии, концепции и позиционирование марки.

Еще одна необычная вакансия связана с работой в социальной сети Instagram. От соискателя требуется продвигать бренд кожаных сумок, а именно создавать истории для увеличения охвата и привлечения аудитории. Заработная плата от 50 тысяч рублей.

Фармацевтическая производственная инновационная компания ищет инженера-микробиолога, который займется испытаниями при проведении входного контроля. Работодатель предлагает сменный график работы (2/2) и заработную плату от 26 тысяч рублей.