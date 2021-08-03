В Вятских Полянах дети устроили пожар в подвале и едва не задохнулись в дыму

Спасатели достали из подвала трех потерявших сознание подростков. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Вятских Полянах пожарные спасли троих подростков из задымленного подвала. Пострадавшие сами устроили возгорание, от которого и пострадали, сообщили в областном ГУ МЧС.

ЧП произошло 2 августа, около 18 часов. Спасателям сообщили, что из неиспользуемого подвала на улице Тойменка идет сильный дым. На место происшествия отправились 3-й караул 19-й пожарно-спасательной части и смена службы пожаротушения. Их встретили двое подростков, которые сумели выбраться из задымленного помещения. Внутри остались еще трое.

Спасатели отправились за подростками. В условиях нулевой видимости они разыскали в подвале двух девочек и мальчика возрастом 12-13 лет. Дети уже были без сознания, и до приезда «скорой» сотрудники МЧС проводили им сердечно-легочную реанимацию. Медики госпитализировали четверых подростков с отравлением продуктами горения.

Позже выяснилось, что дети сами и развели пожар, который их чуть не убил. Из-за их шалости с огнем в подвале загорелся мусор на площади в один квадратный метр. Возгорание ликвидировали.

Областной Следком добавляет, что сейчас проводится проверка в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасное использование подвала.