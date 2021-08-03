Взятки и коммерческий подкуп: экс-директору АО «АТП» вынесен приговор

Суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершился суд над экс-директором АО «АТП» Николаем Дубровиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей, - сообщается на официальном сайте СК РФ по Кировской области.

Известно, что отбывать наказание Николай Дубровин будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что Николай Дубровин руководил АО «АТП» в период с 2013 по 2017 год. Пользуясь своим должностным положением он получал денежные средства от представителей коммерческих компаний за заключение договоров.