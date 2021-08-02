Строительство новой школы в Кирове обойдется в 817 миллионов рублей

Школа будет рассчитана на тысячу мест. Фото: admkirov.ru

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление о направлении средств на строительство школы на проспекте Строителей, 29. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте исполнительной власти региона.

На строительство нового учебного заведения предусмотрено 817 миллионов рублей, основная часть - федеральная субсидия. Школа будет рассчитана на тысячу мест. Срок ввода здания в эксплуатацию - 2022 год.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что недавно Министерство просвещения РФ одобрило заявку от Кировской области на строительство новых учебных учреждений в 2021-2022 годах. Читать.