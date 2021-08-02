Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 16:52

«АТП» разыграет 180 тысяч рублей среди сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19

Победителей планируют определить в начале сентября
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предприятия разыграет среди сотрудников 6 сертификатов по 30 тыс. рублей.

Предприятия разыграет среди сотрудников 6 сертификатов по 30 тыс. рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове в начале сентябре АО «Автотранспортное предприятие» разыграет шесть сертификатов по 30 тысяч рублей. Принять участие в розыгрыше смогут сотрудники предприятия, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам генерального директора АО «АТП» Дениса Пырлога, с помощью акции руководство планируют ускорить темпы вакцинации на предприятии. Кроме того, это позволит обезопасить детей, школьников и студентов, которые вернутся на маршруты в сентябре.

Смотреть видеосюжет
Премии за прививки
Премии за прививки
Видео: Пресс-служба города Кирова.

Победителей планируют определить по принципу лотереи в начале сентября. Отметим, что в настоящее время из 1100 человек, работающих на предприятии, прививки сделали 41%.