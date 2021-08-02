«АТП» разыграет 180 тысяч рублей среди сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19

Предприятия разыграет среди сотрудников 6 сертификатов по 30 тыс. рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове в начале сентябре АО «Автотранспортное предприятие» разыграет шесть сертификатов по 30 тысяч рублей. Принять участие в розыгрыше смогут сотрудники предприятия, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам генерального директора АО «АТП» Дениса Пырлога, с помощью акции руководство планируют ускорить темпы вакцинации на предприятии. Кроме того, это позволит обезопасить детей, школьников и студентов, которые вернутся на маршруты в сентябре.

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Победителей планируют определить по принципу лотереи в начале сентября. Отметим, что в настоящее время из 1100 человек, работающих на предприятии, прививки сделали 41%.