В Белохолуницком районе бесправная женщина-водитель «пятнашки» съехала в кювет и перевернулась

После опрокидывания автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 1 августа, в Белохолуницком районе автомобиль «ВАЗ - 2115» съехал в кювет и перевернулась. Авария произошла в 14 часов 45 минут на дорожном участке Белая Холуница-Кирс.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области, 55-летняя автоледи, не имеющая водительских прав, не справилась с управлением. В результате аварии 84-летняя женщина-пассажир получила смертельные травмы и погибла на месте. Виновнице ДТП госпитализация не потребовалась.

За прошедшие пятницу и выходные дни с 30 июля по 1 августа на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.