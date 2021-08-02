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Происшествия2 августа 2021 13:44

Житель Белой Холуницы получит наказание за оскорбление судьи

Ему грозит штраф, обязательные работы или арест
Алексей РомановАлексей Романов
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За оскорбление судьи подозреваемый может быть арестован

За оскорбление судьи подозреваемый может быть арестован

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белой Холунице во время судебного заседания 33-летний мужчина оскорбил прокурора и судью. За свое деяние он получит наказание. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Выяснилось, что подозреваемый не согласился с решением суда по поводу поданной им жалобы на постановление следователя. В результате он стал оскорблять грубой нецензурной бранью представителей закона.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест. Расследование продолжается.