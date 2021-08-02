В Кирове закроют движение по Казанской с 3 августа по 30 сентября

За два года на ул. Казанской уже заменили 750 метров трубопроводов. Фото: Виктор Карпов

Кировчанам вновь придется изменить свой привычный маршрут из-за реконструкции тепловых сетей на улице Казанской от Спасской до Горбачева. Об этом сообщили в компании «Т Плюс», которая проводит работы на данном участке.

- Движение автотранспорта будет ограничено с 3 августа до 30 сентября, - уточнили в компании.

В течение данного периода времени энергетики планируют обновить 300 метров трубопровода. Стоимость работ - 20 миллионов рублей.