Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 13:01

За минувшие выходные в Кировской области задержали 45 нетрезвых водителей

Всего с пятницы по воскресенье сотрудники ГИБДД пресекли 2610 нарушений ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет. Фото: vk.com/gibdd43

Теперь нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области выявили и задержали 45 нетрезвых водителей. Еще 28 человек сели за руль не имея или лишившись водительских прав. Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 2610 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Представители ведомства напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекци просят граждан быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.