В Кирове ввели в эксплуатацию еще две дороги, ремонт которых ждали годами

Покрытие дороги в поселке Костино укладывали в несколько слоев с учетом движения по ней большегрузов. Фото: admkirov.ru

В Кирове в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали и ввели в эксплуатацию две дороги, которые долгое время находились в неудовлетворительном состоянии. Речь идет об участке в поселке Костино до садоводческих товариществ «Птицевод-1» и «Птицевод-2» и улицы Володарского от Преображенской до Профсоюзной. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам городских властей, протяженность дороги в поселке Костино составляет более 3 км. Она является очень востребованной, так как по ней кировчане добираются до своих садовых участков. Учитывая то, что здесь ходит большегрузный транспорт, было принято решение укладывать новое покрытие в несколько слоев. Кроме того, из-за заниженного уровня обочин, их пришлось дополнительно отсыпать грунтом и укреплять щебнем с асфальтогранулятом.

Второй дорожный участок на улице Володарского отремонтировали вместе с прилегающими к нему тротуарами. Теперь здесь смогут комфортно ездить и ходить все желающие жители областного центра. По результатам экспертизы оба объекта соответствуют установленным стандартам.

В настоящее время завершается ремонт еще четырех дорог: от деревни Башарово до Победиловского тракта, а также участки улиц Молодой Гвардии, Боровой и Рудницкого.