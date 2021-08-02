В Суне под колесами Lada погиб пешеход

Основной удар пришелся на лобовое стекло автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43

В поселке Суна под колесами отечественной легковушки погиб 60-летний пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье вечером, 1 августа, около дома №28 на улице Заречной произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 35-летний водитель Lada Vesta сбил 60-летнего мужчину. Основной удар пришелся на лобовое стекло автомобиля.

- В результате происшествия пешеход погиб, - сообщили в ГИБДД.

С 30 июля по 1 августа на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.