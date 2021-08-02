В результате ДТП в Юрьянском районе травмы получили сразу 6 человек

К счастью, ни одному из пострадавших госпитализация не потребовалась. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 31 июля, в Юрьянском районе в результате столкновения двух «легковушек» пострадали 6 человек. Авария произошла в 14 часов 30 минут на 2 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Мондео» не справилась с управлением и врезалась в «Ладу Ларгус», за рулем которой был 44-летний мужчина. В результате аварии 6 человек получили травмы, в том числе один ребенок. К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.