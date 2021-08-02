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Происшествия2 августа 2021 11:34

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в поселке Нема

Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты
Андрей Сергеев
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За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров.

Фото: Сергей ГАПОН

Следователи устанавливают причины пожара в поселке Нема, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме на улице Коммуны. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.

- По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров, погиб один человек, травмированных нет.