Один человек погиб при пожаре в жилом доме в поселке Нема

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров.
Фото: Сергей ГАПОН
Следователи устанавливают причины пожара в поселке Нема, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме на улице Коммуны. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.
- По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров, погиб один человек, травмированных нет.