Один человек погиб при пожаре в жилом доме в поселке Нема

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров. Фото: Сергей ГАПОН

Следователи устанавливают причины пожара в поселке Нема, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 августа. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме на улице Коммуны. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.

- По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 8 пожаров, погиб один человек, травмированных нет.