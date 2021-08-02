Экс-директор молочного завода в Котельниче оказался на скамье подсудимых

Долги составили около 900 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Котельничский молочный завод», которого обвиняются в невыплате заработной платы работникам предприятия. Об это сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- Уголовное дело с утвержденным Котельничским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в мировому судье 55 судебного участка Ленинского района города Кирова для рассмотрения по существу, - уточняется на сайте прокуратуры Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, а также произвел выплату заработной платы в размере 900 тысяч рублей. Добавим, что экс-директору предприятия может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что с июня 2020 по май 2021 года обвиняемый не выплатил 31 сотруднику предприятия заработную на общую сумму 900 тысяч рублей. При этом реальная возможность оплачивать труд работников имелась. По версии СК, на счетах завода находились средства в размере 22 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

Предприятие работает с 2013 года и выпускает молочную продукцию под брендом «Рыжий кот». В настоящее время ООО «Котельничский молочный завод» находится в процессе банкротства.