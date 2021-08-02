Прокуратура требует закрыть приют «Крылья Ангела» из-за многочисленных нарушений

В приюте ветпомощь животным должным образом не оказывали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Слободская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть приют для животных «Крылья Ангела» из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- При обследовании условий содержания животных в приюте межрайонной прокуратурой выявлены факты нарушения жилищного, земельного, санитарно - эпидемиологического и ветеринарного законодательства, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Кировской области.

Известно, что на данный момент в приюте, расположенном в деревне Корюгино, содержится 65 собак. Среди прочих нарушений сотрудникам прокуратуры удалось установить, что ветпомощь животным должным образом не оказывали, а сам ветеринарный пункт попросту отсутствовал. Кроме того, допущены нарушения в ведении реестра животных и документов на них.

В настоящее время иск находится в суде в стадии рассмотрения. Если заявление будет удовлетворено, то приют сможет начать свою работы только после устранения всех