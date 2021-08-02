Статистика по COVID-19 в Кировской области на 2 августа: в стационарах лечатся свыше 3,7 тысячи человек

К аппаратам ИВЛ подключены 23 кировчанина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 90 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3737 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациента, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 434.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7520 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2524 исследования на COVID-19.