Погода в Кирове со 2 по 6 августа: тепло медленно уходит

Без дождей на неделе не обойдется, да и без похолодания - тоже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тепло очень медленно уходит из Кировской области. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на наступившую рабочую неделю со 2 по 6 августа.

В понедельник, 2 августа, воздух прогреется до +25 градусов, и температура будет балансировать около этой отметки до вечера. Утро будет ясным, днем погода станет облачной. Дождей не предвидится. Сильного ветра не стоит ждать, но порывы могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 3 августа, придет самая настоящая жара. Термометры покажут до +29 градусов. Все это разбавится слабым дождем на весь день и порывами ветра до 12 м/с. После полудня атмосферное давление упадет до 740 мм ртутного столба.

В среду, 4 августа, жара пойдет на спад: +23 градуса - максимум. День будет пасмурным, со слабыми дождями до вечера. Ветер - слабый, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление придет в норму.

В четверг, 5 августа, воздух прогреется лишь до +22 градусов. Погода будет облачной, однако осадков не ожидается. Порывы ветра - до 11 м/с. Атмосферное давление - в норме.

В пятницу, 6 августа, максимальное значение на термометрах составит +18 градусов. День вновь станет пасмурным, но без дождей. Порывы ветра - до 11 м/с. Атмосферное давление поднимется к вечеру до 751 мм ртутного столба.