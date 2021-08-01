В Кирове проблемный дом на Ленина достроят за деньги Фонда защиты прав дольщиков

Сдать проблемный дом должны были в четвертом квартале 2017 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове проблемный дом №31 по улице Ленина достроят с помощью средств Фонда защиты прав дольщиков. Как сообщили в областном правительстве, этот долгострой стал четвертым, чье возведение будут завершать таким способом. Первые три - дома №38 и 40 по переулку Березниковскому, а также №3 по улице Мичуринской.

Строительством дома №31 по улице Ленина занималось АО «КЧУС», которое впоследствии обанкротилось. Здание должны были сдать в четвертом квартале 2017 года. Окончание его возведения решит проблему 85 участников долевого строительства. На эти цели необходимы 176 миллионов рублей, из них лишь 5% - средства областного бюджета. Сейчас сроки завершения строительства не указываются.

На данный момент в реестре проблемных домов региона остается 32 объекта. До конца года планируется сдать дома №60а на улице Маклина, №1 на улице Широтной, (4,5,6 секции) и №34 на переулке Березниковском, (3,4 секции), что решит проблемы 517 дольщиков.