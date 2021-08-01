В Кирове избили посетителя магазина: пострадавшего госпитализировали

Избитого мужчину забрали врачи «скорой помощи». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За один день в Кирове случилось сразу две потасовки в общественных местах. Без прекрасного пола не обошлось. Подробности рассказали в пресс-службе регуправления Росгвардии.

Первый инцидент произошел на днях около часа ночи в круглосуточном магазине на улице Преображенской. Там, со слов продавца, 33-летний мужчина избил 37-летнего. За что - непонятно, однако пострадавшему пришлось вызывать «скорую», такие серьезные травмы он получил. Избитого забрали врачи, а хулигана - полиция.

Второй случай произошел спустя час в питейном заведении на улице Свободы. Там тоже произошла драка, но участниками стали уже не мужчины, а женщины. Точнее, девушки. Со слов администратора, потасовку устроили две посетительницы. Их обеих передали сотрудникам полиции.