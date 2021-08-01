В Кирове пьяный водитель «Газели» едва не устроил ДТП

Водитель за рулем «Газели» был в невменяемом состоянии и едва держался на ногах. Фото: vk.com/patrolkirov43

В Кирове пьяный «газелист» едва не устроил ДТП с экипажем активистом «Ночного патруля». К счастью, аварии удалось избежать, сообщают общественники в своей группе ВКонтакте.

Мужчину заметили в ночь на 1 августа на юго-западном районе Кирова. «Газель» едва не врезалась в машину активистов, остановившуюся на перекрестке, благо, водитель «Ночного патруля» успел уйти в сторону. Водитель грузовичка, как ни в чем не бывало, поравнялся, остановился, выбрался из машины по зову природы и упал в кусты.

Пока активисты передавали информацию инспекторам ДПС, «газелист» удачно завершил все свои дела и попытался поехать дальше, однако его вовремя успели остановить. Мужчина, по заявлению общественников, был в невменяемом состоянии и еле стоял на ногах.

- По счастливой случайности трагедии удалось избежать. Результат освидетельствования водителя Газели составил 1.763. Водитель ранее был лишён в.у. за пьяную езду и теперь ему грозит уголовная ответственность, - сообщает «Ночной патруль».