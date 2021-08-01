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Общество1 августа 2021 12:31

В Кирове 2 августа десятки домов лишатся электричества

АО «Горэлектросеть» опубликовало график отключения
Маргарита Акагиева
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Время отсутствия электричества в домах варьируется от двух до восьми часов.

Время отсутствия электричества в домах варьируется от двух до восьми часов.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кирове новая рабочая неделя начнется с очередных отключений электричества. График опубликовало АО «Горэлектросеть».

Как всегда, причинами отключений станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса в домах варьируется от типа работ и района проживания. Самый меньший срок отключения электричества - два часа; так повезет жителям нескольких домов на улицах Труда, Мопра, Володарского. У них свет пропадет с 4 до 6 часов утра. Самые невезучие просидят без ресурса весь день, с 8 утра до 16.00-16.30 вечера, а это десятки домов. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Посмотреть подробный график отключения электричества в Кирове 2 августа 2021 года вы можете по этой ссылке.