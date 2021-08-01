Статистика по COVID-19 в Кировской области на 1 августа: 122 случая заражения за сутки

В тяжелом состоянии находятся более 150 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 115 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3660 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 434.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7519 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4342 исследования на COVID-19.