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Здоровье1 августа 2021 10:17

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 1 августа: 122 случая заражения за сутки

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 3660 заболевших
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии находятся более 150 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся более 150 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 115 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3660 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 434.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7519 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4342 исследования на COVID-19.