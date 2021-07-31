В Кирове произошла утечка на трубопроводе по улице Азина

Рабочие вырезали поврежденный участок трубы и заменили его. Фото: скрин с видео vk.com/vodokanal43

В Кирове произошла утечка на трубопроводе. Аварию устраняли почти целые сутки, сообщают в «Водоканале».

Об утечке в районе дома №5 по улице Азина сообщили 28 июля. Специалисты аварийно-ремонтного участка обследовали сети, согласовали земляные работы и приступили к раскопкам 29 июля.

Как оказалось, на чугунной трубе образовалась продольная трещина длиной в четыре с половиной метра. Специалисты «Водоканала», спустившись на глубину более трех метров, вырезали пятиметровый фрагмент трубы и заменили ее на новую. Работы продолжались и ночью, на месте находились две сменные бригады по четыре человека, аварийные мастерские, экскаватор, самосвал и откачная техника.

Завершить ремонт и восстановить холодное водоснабжение удалось ночью 30 июля, в 02.30. Рабочие также благоустроили раскопанную территорию. Предположительной причиной повреждения трубы называют подвижки грунта.