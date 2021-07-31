В Кирове легковушка сбила двух пенсионерок: женщин госпитализировали

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове сбили двух пенсионерок-пешеходов. Обе получили серьезные травмы. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла утром 31 июля, в 07.40. 72-летний мужчина ехал на ВАЗ-21214 по трассе «Киров-Советск-Яранск». На 12 км легковушка сбила двух женщин 74 и 64 лет, которые переходили дорогу по «зебре». Возможно, водитель не успел сбавить скорость, или его занесло на мокрой дороге. Известно, что пешеходный переход был нерегулируемым.

Обе женщины серьезно пострадали, их пришлось отвезти в больницу на «скорой». Состояние водителя не уточняется.