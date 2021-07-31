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Здоровье31 июля 2021 10:24

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 31 июля: в инфекционных стационарах лечатся более 3500 пациентов

На дому находятся более 7500 заболевших
Ангелина Табрисова
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В реанимации находятся 149 «тяжелых» пациентов.

В реанимации находятся 149 «тяжелых» пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 123 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписан с выздоровлением 371 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 3565 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 149 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 431.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7539 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4731 исследование на COVID-19.