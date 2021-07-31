Погода в Кирове на 31 июля и 1 августа: тепло и слегка дождливо

Выходные будут слегка дождливыми и немного пасмурными, но теплыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тепло возвращается в Киров! Но не без сюрпризов. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила прогноз погоды на выходные 31 июля и 1 августа.

В субботу, 31 июля, день выдастся пасмурным. Если верить синоптикам, слабый дождь будет поливать с раннего утра и до вечера. Температура воздуха застынет на отметке +21 градус до 20 часов. Ветра почти не будет, однако временами порывы могут составлять до 10 м/с. Метеозависимым людям придется поберечь свое здоровье: атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба.

В воскресенье, 1 августа, на улице станет чуть теплее - до +23 градусов днем. Слабый дождь вновь будет поливать с раннего утра и до середины дня. Сильного ветра не ожидается, порывы - до 10 м/с. Атмосферное давление будет низким с утра до 15 часов, после чего придет в норму - 742 мм ртутного столба.