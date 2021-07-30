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Общество30 июля 2021 17:41

Численность населения Кировской области продолжает сокращаться

Это обусловлено естественной и миграционной убылью
Андрей Сергеев
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Численность сельского населения сократилась на 8,2 тыс. человек.

Численность сельского населения сократилась на 8,2 тыс. человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2020 год численность населения Кировской области сократилась на 12,2 тыс человек. Об этом сообщили в Кировстате.

- Уменьшение численности населения в истекшем году обусловлено и естественной убылью, и миграционной, - уточнили в ведомстве.

Известно, что население сокращается во всех муниципальных образованиях за исключением Кирова, где прирост составил 0,4%. Кроме того, растет и доля горожан в общей численности жителей региона, наибольшая часть проживает в областном центре.

Что касается сельского населения, то оно сокращается во всех муниципальных образованиях.