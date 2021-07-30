Кировчане смогут добраться до Орлова на автобусе

Осуществлять перевозки пассажиров будет фирма ООО «МОБи-Экспресс». Фото: Виктор Карпов

С 1 августа жители областного центра смогут добраться до города Орлов на межмуниципальном автобусе №207. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Автобус №207 будет ходить ежедневно, совершая по 6 рейсов в день, - уточнили в министерстве транспорта Кировской области

Осуществлять перевозки пассажиров будет фирма ООО «МОБи-Экспресс», которая определена в ходе открытого конкурса.

Из Кирова автобус будет отправляться в: 8.30, 11.15, 13.20, 15.20, 18.20, 20.00. Из Орлова в: 6.00, 08.45, 11.40, 13.20, 16.20, 18.20. Примерное время в пути - 1 час 30 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте кировского автовокзала.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 1 августа возобновляются пассажирские перевозки по маршруту Киров - Йошкар-Ола. Читать.