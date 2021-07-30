Под Кировом в одном из садовых домов заживо сгорел 79-летний мужчина

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической плитки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смертельного пожара в доме садового сообщества «Лесная Поляна-Вахренки». Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло утром 29 июля. Причиной могло послужить короткое замыкание электрической плитки. После чего пламя быстро охватило здание.

В настоящее время устанавливаются все возможные причины пожара. Расследование продолжается.