Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2021 13:53

Под Кировом в одном из садовых домов заживо сгорел 79-летний мужчина

В настоящее время причина происшествия выясняется
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической плитки

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической плитки

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смертельного пожара в доме садового сообщества «Лесная Поляна-Вахренки». Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло утром 29 июля. Причиной могло послужить короткое замыкание электрической плитки. После чего пламя быстро охватило здание.

В настоящее время устанавливаются все возможные причины пожара. Расследование продолжается.