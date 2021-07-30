В Кирове задержали организатора игорного клуба на улице Советской

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

На 33-летнего жителя Кирова завели уголовное дело за незаконную организацию игорного клуба. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства установили, что с июня по июль 2021 года подозреваемый проводил азартные игры в одном из помещений на улице Советской. Во время обыска были изъяты компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование.

В настоящее время представители СК выясняют все возможные мотивы и причины преступления. Расследование продолжается.

Граждане, которые обладают информацией о деятельности незаконного игорного клуба на территории Кировской области, могут сообщить об этом по телефону: 8 (8332) 485-100.