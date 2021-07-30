В Белой Холунице идет капремонт стадиона на улице Красноармейской

Сейчас благоустройство стадиона продолжается. Фото: kirovreg.ru

В Белой Холунице продолжается капремонт стадиона на улице Красноармейской. Об этом сообщили в областном правительстве.

Сейчас ведутся демонтажные работы, корчуются пни, ремонтируются трибуны. Асфальтированную беговую дорожку уже покрыли резиновой крошкой. По периметру стадиона рекомендовано высадить деревья или высокий кустарник, чтобы защитить от шума жителей ближайших домов.

В городе сейчас также идет благоустройство тротуаров на улице Ленина и ремонт двух пешеходных мостов - через реки Белая Холуница и Погорелка. На первом объекте работы закончены: рабочие заменили асфальтобетонное покрытие на тротуарную плитку, установили урны и скамейки. На мостах планируется установить металлические пешеходные ограждения, постелить дощатое покрытие и заменить светильники.