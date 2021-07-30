В Кирове 30 и 31 июля сплошные проверки водителей пройдут в трех районах города

Полицейские будут останавливать водителей не только в Кирове, но и на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове 30 и 31 июля пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Профилактические мероприятия запланированы в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГАИ, останавливать автомобилистов будут не только в Кирове, но также и на въездах и выездах из областного центра. Полицейским традиционно окажут содействие представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупции как в действиях сотрудников полиции, так и автолюбителей, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.