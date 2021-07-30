В Кирове продолжаются поиски 10-летнего мальчика

В последний раз мальчика видели в четверг, 29 июля, около 15.00. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 10-летнего ребенка, который пропал в четверг, 29 июля. Уже почти сутки о его местонахождении Максима Артемьева ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет потерявшегося мальчика. Рост Максима 160 см. Он полного телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю футболку, серые шорты и кроссовки персикового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.