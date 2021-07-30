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Общество30 июля 2021 9:42

Кировские палеонтологи обнаружили скелет вымершего 150 млн лет назад ихтиозавра

Большая часть костей сохранилась достаточно хорошо
Алексей РомановАлексей Романов
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Полностью извлечь все останки динозавра планируется в течение августа. Фото: vk.com/vpmus

Полностью извлечь все останки динозавра планируется в течение августа. Фото: vk.com/vpmus

В середине июля в Нагорском районе обнаружили скелет морского ящера ихтиозавра. По оценкам экспертов он жил во времена юрского периода - около 150 млн лет назад. Об этом сообщили в Вятском палеонтологическом музее.

По словам археологов большинство костей сохранилось хорошо. Сотрудники музея предположили, что это взрослая особь размером 5-7 метров в длину.

На сегодняшний день археологи выкопали примерно 35% фрагментов динозавра. Извлечь оставшуюся часть скелета планируется в течение августа. Окончательную оценку дадут после детального изучения всех останков.