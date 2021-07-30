Статистика по COVID-19 в Кировской области на 30 июля: на дому лечатся более 7,5 тысяч человек

В стационарах кировские врачи оказывают помощь 3581 кировчанину
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 124 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 315 человек, сообщили в региональном оперштабе.
На стационарном лечении находится 3581 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 156 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 430.
В амбулаторных условиях проходят лечение 7505 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 44394 исследования на COVID-19.