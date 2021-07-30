Кировстат: в 2020 году на автобусах ездило на четверть меньше пассажиров, чем в 2019

В среднем в 2020 году на автобусах ежемесячно ездили 6,5 миллионов кировчан - против 8,8 миллионов в 2019 году. Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Из-за пандемии коронавируса в Кировской области заметно снизился пассажиропоток в общественном транспорте. По данным Кировстата, за 2020 год услугами перевозчиков воспользовалось на четверть меньше жителей региона, чем в 2019.

Так, в минувшем году автобусами физ- и юрлиц перевезли 78,2 миллиона пассажиров. В среднем за месяц этим транспортом пользовались 6,5 миллионов кировчан (в 2019 году - 8,8 миллионов). На каждого жителя региона приходилось 62 поездки в год, что на 21 меньше, чем в 2019 году.

Кто и выиграл от этой ситуации, так это перевозчики, предоставляющие услугу заказных автобусов. За 2020 год они перевезли 1,03 миллиона пассажиров - на 70% больше, чем в 2019 году. Но, несмотря на убытки, число автобусов, обслуживающих маршрутную сеть в области, не сократилось - 1020 единиц на конец года.

Добавим, что на данный момент ситуация с общественным транспортом начинает выправляться. В первом полугодии 2021 года автобусами воспользовались 42 миллиона пассажиров - на 15% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.