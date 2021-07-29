Кировчан просят помочь в поисках пропавшего мужчины, нуждающегося в медпомощи

Если вы знаете местонахождение пропавшего, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области с минувших выходных разыскивают пропавшего без вести мужчину. Николая Малышева в последний раз видели 24 июля около 14 часов в деревне Плетеневская Омутнинского района. С тех пор информации о его местонахождении нет. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: 37 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, у него короткие седые волосы и карие глаза. Пропавший был одет в синюю футболку в белую полоску, черные спортивные штаны, носки и шлепки такого же цвета. По сообщению волонтеров, он может находиться в любом городе области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Леонидовича, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.